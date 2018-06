La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, ha confirmado que el Gobierno del nuevo presidente, Pedro Sánchez, será "socialista y en minoría", y no incluirá a miembros de Podemos.

Margarita Robles confirma que en el Gobierno de Sánchez no habrá ministros de Podemos

"No, no, no. Creo que ha quedado clara la posición del señor Sánchez. Él dijo que iba a hacer un gobierno socialista, un gobierno en minoría", ha dicho en una entrevista en la Cadena Cope, preguntada sobre si habría algún ministro de Podemos en el nuevo Ejecutivo.

La diputada socialista ha rechazado postularse como la futura ministra de Justicia o como vicepresidenta del Ejecutivo, y ha garantizado que en estos momentos "difíciles" para el país no es "lo importante".

En cuanto al voto favorable de los partidos independentistas en la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy, Robles ha rechazado que suponga un "apoyo expreso" a Sánchez para alcanzar la Moncloa, sino "un no claro" a las políticas del anterior Gobierno.

"COMPROMISO INEQUÍVOCO" CON EL 155

Además, ha subrayado el "compromiso inequívoco, claro y contundente" del secretario general socialista con la Constitución y con la aplicación del artículo 155 en Cataluña, que decae este sábado con la toma de posesión del nuevo Govern.

Robles ha afirmado que el PSOE esperó a ver si el Gobierno tomaba alguna "responsabilidad política" tras conocerse la sentencia del caso Gürtel el jueves de la semana pasada, y ha garantizado que fue al ver que no se producía cuando decidió presentar la moción de censura.

"El presidente (Rajoy) tenía la facultad constitucional de convocar elecciones", ha dicho, y ha subrayado, frente a las acusaciones sobre Sánchez de que quiere "alcanzar el poder a cualquier precio", que el ahora presidente del Gobierno renunció a su escaño y perdió su puesto en el Congreso.

Por último, cuestionada sobre la acción de gobierno del PSOE con 84 diputados, ha señalado que el PP con 137 --134 más los dos de Unión del Pueblo Navarro y el de Foro Asturias-- "prácticamente no ha hecho nada". "Llevamos dos años de una Legislatura bastante perdida", ha apostillado, aunque ha dicho que antes de convocar elecciones, el PSOE tratará de "mínimamente la estabilidad a este país".