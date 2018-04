Manuel Chaves: "Sabía que en la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales pero no cómo"

Juicio ERE

Manuel Chaves, ha comenzado su declaración afirmando que no conocía las órdenes ministeriales del 94 y del 95 que regulaban las ayudas sociolaborales. Sin embargo, sí ha reconocido que sabía que se daban ayudas de este tipo y otros, pero que el procedimiento para otorgarlas no era su competencia y no pensó que pudiera ser ilegal. "Para mí era muy difícil pensar que se pudiera establecer un procedimiento ilegal o que se hiciera para burlar la ley".