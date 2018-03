Malestar en JxCat por la decisión de la CUP de negarse a investir a Turull

Antes de hacerse pública la negativa de la CUP a apoyarlo, miembros de JxCat manifestaban en privado su esperanza de un desenlace diferente, que permitiese a Turull acudir a la vistilla de mañana ante el Tribunal Supremo ya investido como presidente de la Generalitat, pero la decisión final ha sido acogida con incredulidad e irritación en el grupo que lidera Carles Puigdemont.

Desde Twitter, el diputado de JxCat Francesc de Dalmases ha señalado: "Hasta que no lo escuche en el hemiciclo, no me creeré que ante la represión creciente y sádica del Estado no seamos capaces de hacer valer toda la fuerza y la determinación de la mayoría independentista para la república".

Aurora Madaula, también diputada de JxCat, se ha limitado a escribir: "Sentido de Estado. Dignidad", refiriéndose al pleno de investidura de esta tarde.