Maillo insta a Ciudadanos a negociar la comisión de investigación sobre Cifuentes sin ultimátums

En una entrevista en una televisión pública, Martínez-Maillo ha dicho sí a una comisión en la Asamblea de Madrid que investigue todo sobre el máster de Cifuentes, pero se ha quejado del ultimátum de Ciudadanos, que ha dado hasta mediodía de plazo al PP para aceptar su creación o, de lo contrario, exigirá la dimisión de la presidenta. "Hemos dicho que sí, ahora bien, vamos a ver los detalles", ha apuntado el dirigente popular, que ha recalcado que están interesados en que haya la máxima claridad, transparencia y rigor en este asunto.

Pero ha recalcado que Ciudadanos aún no había remitido anoche al PP de Madrid documento alguno sobre el contenido que debería tener la comisión. En su opinión, Ciudadanos está buscando "algunas excusas" para que la comisión no salga adelante y le ha instado a decidir si está del lado del PSOE y Podemos, que defienden una moción de censura contra Cifuentes, o del PP, que "quiere saber la verdad y eso es ajeno a los ultimátums".

"Una comisión de investigación hay que negociarla al margen de ultimátums", ha insistido Martínez-Maillo, que ha incidido en que el PP también debería poder proponer posibles comparecientes en la comisión, entre ellos el profesor que filtró la información sobre la supuesta falsificación del expediente académico de Cristina Cifuentes. Sobre este último, ha expresado su preocupación por que un profesor pueda acceder a los registros informáticos de la Universidad Rey Juan Carlos, donde la presidenta madrileña asegura que cursó el máster.

Para el coordinador general del PP, lo ocurrido "es demasiado grave como para que la universidad investigue todo desde el principio hasta el final", incluido, ha admitido, si hubo o no trabajo de fin de máster. "Nuestro objetivo es conocer toda, absolutamente toda, toda, la verdad", ha insistido y ha reiterado el apoyo del partido a Cifuentes porque, según ha dicho, no tienen motivos para desconfiar de su versión y porque no van a ser "injustos con nadie".