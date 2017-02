Maillo compara el independentismo catalán con el cine: "Podrían ser nominados a la mejor película de ciencia ficción"

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha comparado este sábado el independentismo catalán con el cine de ciencia ficción porque hablan de un futuro independentista de Cataluña "como si hubiera una posibilidad en el horizonte cercano o a medio plazo".

Sin embargo, Martínez-Maillo ha sostenido en un acto del Partido Popular de Zamora, que quienes dibujan esa posibilidad intentan "mantener una mentira" y lo hacen "deliberadamente", pese a que luego haya ciudadanos "de buena fe" que se creen ese "relato del futuro independentismo".

A su juicio, quienes propugnan la independencia de Cataluña siguen "una deriva independentista" y lo hacen "mintiendo permanentemente" a los ciudadanos de Cataluña y al conjunto de los españoles.

Frente a ello, el coordinador general del PP ha asegurado que su partido defiende la unidad de España porque la soberanía nacional "no se divide ni se fracciona" y lo que sea España se decidirá entre todos los españoles.

Martínez-Maillo se ha mostrado partidario de dialogar con Cataluña sobre cuestiones como mejorar la vida de los catalanes, la sanidad, la educación, las infraestructuras o incluso la financiación autonómica, "pero de ahí a hablar del referéndum, ya os digo que no, no y no".

Ha criticado asimismo la comparación que se ha realizado entre los golpistas del 23-F del que esta semana se han cumplido 36 años y las resoluciones del Tribunal Constitucional por la querella contra la presidenta del Parlamento de Cataluña.

En opinión del número tres del PP, esa comparación, además de ser injusta, es una muestra de una "deriva alocada", ya que no se puede poner en cuestión el sistema de separación de poderes ni la "absoluta independencia" del Poder Judicial, que adopta decisiones que "todos tenemos que respetar".

"Cuando se ataca la independencia del Poder Judicial, se está atacando la calidad democrática de este país", ha asegurado Martínez-Maillo en su intervención en la Junta Directiva del PP de Zamora.

Sobre la falta de Presupuestos Generales del Estado, el coordinador general del PP ha asegurado que su partido quiere dialogar y negociar los PGE "por responsabilidad".

Por ello, ha pedido a los partidos con los que el PP habitualmente llega a acuerdos en el Congreso de los Diputados que "dejen de arrimar el ascua a su sardina y empiecen a arrimar el hombro" para aprobar los presupuestos, porque si no la responsabilidad será de todos y ellos "también tendrán que dar cuentas al conjunto de los ciudadanos".

Martínez-Maillo se ha referido también a los malos datos de comienzo del año en violencia machista, ha reconocido que la violencia de género no es un problema individual sino de todos y que "cuando un hombre agrede a una mujer no es un hombre, es un miserable".

Tras su intervención, Martínez-Maillo se ha desplazado hasta la localidad zamorana de Casaseca de las Chanas para formalizar por escrito su renuncia a continuar en la alcaldía de este pueblo por sus nuevas responsabilidades como coordinador general del PP.