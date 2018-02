Los audios de la declaración de Granados: "Aguirre y González nombraban a los altos cargos, y no tan altos, de la Comunidad"

Los audios confirman que Granados quiso desentenderse por activa y por pasiva de cualquier decisión en el partido y en el Gobierno de Madrid. Afirma que era Cifuentes la que se "jactaba" de mandar en el partido por orden de González y que en la Comunidad todos los altos cargos, hasta los jefes de prensa, los nombraban Esperanza Aguirre e Ignacio González.

"Todos los altos cargos de la Comunidad de Madrid, como he dicho antes, y no tan altos, los han nombrado Esperanza Aguirre e Ignacio González y no se si por ese orden, yo diría que no", afirmaba Granados.

El exsecretario general del PP de Madrid jura, incluso, por sus dos hijas, como en este pasaje en el que acusa a Marjaliza de presumir de que ha pactado con la Fiscalía.

"Este señor, les doy mi palabra de honor y se lo juro hasta por mis dos hijas, habla con la gente y les dice que si apoyan su versión, ustedes no le van a meter en prisión, que lo que tienen que hacer es colaborar con ustedes diciendo lo que él diga que hay que decir para salir".