López pide al Gobierno que evite un "conflicto institucional" y acepte la labor de control del Congreso

Así lo ha avanzado el presidente del Congreso, Patxi López, tras la reunión de la Junta de Portavoces, en la que se ha analizado la negativa del Gobierno a someterse al control parlamentario por estar en funciones.

López ha explicado que no comparte el criterio de la vicepresidenta -según el cual el Gobierno en funciones no tiene que someterse al control parlamentario por no contar con la confianza de la cámara-, y que aceptarlo supondría "aceptar la limitación de capacidades constitucionales de las Cortes Generales".

El presidente del Congreso basa su argumento en el artículo 26.2 de la Ley de Gobierno, "que dice que todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control de la cámara y no dice que del gobierno en funciones, no".

En su carta, López recuerda a Sáenz de Santamaría que la función de control de la acción del Gobierno está reconocida en el artículo 66 de la Constitución "aún estando el Gobierno en funciones respecto de aquellas cuestiones que son de su competencia" y le advierte de que su decisión "conculca su obligación" de someterse al mencionado artículo 26.2 de la ley del gobierno.

"Le ruego que reconsidere su actitud y modifique su decisión de no acudir a la comparecencia incluida en el orden del día de la Comisión de Defensa del 17 de marzo, así como a otros futuros requerimientos de la cámara", le pide en la misiva.

Tras insistir en rueda de prensa en que espera que el Ejecutivo "reconsidere" su posición, López ha señalado que si no lo hace se entraría en un "conflicto de atribuciones" ante el Tribunal Constitucional, que tiene que iniciarlo el pleno, para lo cual el PSOE ya se ha mostrado dispuesto a promoverlo.

"Esperamos no llegar a ese punto", ha dicho el presidente del Congreso, que ha confirmado que la mayoría de los grupos -todos excepto el PP- ha expresado su posición favorable a que la cámara ejerza su función de control, ya que ésta "tiene confianza de la ciudadanía, aunque el Gobierno no la tenga".

Ese es el debate que se ha suscitado tanto en la reunión de la Mesa como de la Junta de Portavoces: el de la capacidad de control que tiene el Congreso respeto al Gobierno en funciones; cuestión en la que la Mesa se ha ratificado en lo que ya decidió al inicio de la legislatura, que es que "mantiene intacta" esa capacidad, por lo que ha acordado seguir tramitando iniciativas de control.

En la Junta de Portavoces también se ha planteado, en el marco de un debate "sereno", la posibilidad de impulsar una declaración institucional que marque la posición española ante los acuerdos de la UE con Turquía para controlar los flujos de inmigrantes y refugiados, lo cual requeriría de la unanimidad de la cámara, por lo que López ha instado a los grupos a que lo "trabajen" y lo "negocien".