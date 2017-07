La Ley del Referéndum prevé declarar la independencia antes de 48 horas si gana el 'sí'

La futura Ley catalana de Referéndum de Autodeterminación , que ha sido presentada por JxSí y CUP , prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el "sí" en un eventual referéndum el 1 de octubre, mientras que si gana el "no", el Govern convocaría unas autonómicas.

JxSí y la CUP establecen en la ley qué consecuencias tendría que ganase el "sí" y el "no" en el referéndum, lo que ha sido explicado este mediodía en el acto de presentación de la nueva ley realizado en el auditorio del Parlament, y no en el pleno, puesto que no será tramitada ni votada hasta finales de agosto.