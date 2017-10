Lambán: "Sánchez ya no tiene que tener "sanchistas" sino a todo el PSOE detrás"

En una entrevista con Efe, el también presidente de Aragón, inmerso en el proceso de primarias del PSOE de esta comunidad que culminará con la votación de los militantes el próximo domingo, ha instado a su contrincante, la exconcejala Carmen Dueso, a que deje de seguir "enarbolando la bandera de Pedro Sánchez" y a no poner a unos compañeros contra otros. Dueso apoyó abiertamente a Sánchez en las primarias en las que éste consiguió vencer a la presidenta andaluza, Susana Díaz, candidata a quien respaldaba Lambán, también de forma decidida.

Pero Sánchez, ha recordado, ganó las primarias -que ha calificado de "momento de estrés democrático dentro de la vida del partido"- y se convirtió en el líder de todo el PSOE. "Enarbolar su bandera" es "no entender qué es este partido" y hacerle un "flaco favor" al secretario general federal, dice. No tiene duda Lambán de que Sánchez es neutral en este proceso del PSOE aragonés. "Le he oído decir que su secretario general será aquel a quien voten los militantes y no tengo por qué dudar de él", recalca. La dirección federal, recuerda, ha aceptado siempre los veredictos de los militantes y la tradición del partido está "absolutamente inserta" en una "buena práctica" que es la de "establecer desde el primer día una buena relación con los secretarios regionales electos".

Y mas en el momento político actual, de tal gravedad que necesita un PSOE "unido y cohesionado en torno al líder, Pedro Sánchez". Lambán asegura que se ha presentado a la reelección como secretario general para consolidar el Gobierno "que está haciendo las políticas más progresistas de la historia de Aragón" y que va a ser el "buque insignia" con el que los socialistas irán, "con posibilidades de éxito", a las elecciones autonómicas de 2019. Pero para conseguirlo recalca que es "absolutamente fundamental" que el Gobierno y su presidente tengan "el refrendo de la militancia".

Ante la posibilidad de que una derrota en las primarias le lleve a adelantar las elecciones o a dimitir, Lambán ha sido tajante: "Yo nunca he dicho lo que haría si pierdo. Eso me lo tienen que preguntar el día 8 o el día 9 por la mañana". "Yo no he hablado ni de anticipar ni de retrasar elecciones ni he dicho jamás una palabra acerca de unas elecciones a corto plazo", insiste Lambán, quien sostiene que si un presidente del Gobierno no es apoyado por sus compañeros de partido, este queda "absolutamente deslegitimizado". Eso supone que si gana volverá a ser candidato a las autonómicas de 2019, en tanto en cuanto la Secretaría General de un partido está "estrechamente vinculada" a la Presidencia del Gobierno.

No obstante, Lambán ha añadido que la militancia, a la que ahora se ha decidido empoderar, estaría "en su perfecto derecho" de "censurar" al presidente del Gobierno a través de su voto en unas primarias. Porque Lambán también quiere "abrir un tiempo nuevo en el PSOE, con más voz y más decisión de los militantes". Aunque a renglón seguido advierta de que la militancia "ha estado en el eje del PSOE siempre" y asegure que no se reinventa el partido ni se produce una "revolución" o un "movimiento copernicano" cuando se habla de "revitalizar el papel de los compañeros".

Más bien al contrario, para Lambán se están recuperando "buenas prácticas" y "las mejores esencias y la mejor tradición del PSOE". En su caso concreto, explica que esta aspiración la ha traducido en un contrato con la militancia, compuesto por 36 medidas "muy audaces", incluso "temerarias" si se hubieran planteado en otros tiempos, pero que están "a la altura de lo que los actuales momentos de la política Española exigen".