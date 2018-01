JxCAT descarta presentar un candidato alternativo a Puigdemont tras la decisión del Constitucional

en la sesión de investidura del próximo martes

El portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT), Eduard Pujol, ha descartado que el independentismo proponga otro candidato para ser president que no sea Carles Puigdemont en la sesión de investidura del próximo martes, al recalar que "no hay plan B a la democracia. El plan B es más democracia".