Junqueras urge a formar Govern para "no desperdiciar" los resultados del 21D

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Juqueras , ha urgido a la formación de un gobierno soberanista en Cataluña para "no desperdiciar" los resultados del 21D, y ha resaltado que en Europa se cuestiona el delito de rebelión que le imputa el juez del Supremo Pablo Llarena.

En una entrevista por escrito desde la cárcel de Extremera, Oriol Junqueras ha reclamado formar Govern "ya" para "no desperdiciar" los resultados del 21D, y ha advertido de que con unas nuevas elecciones "arriesgamos mucho" para "volver a la misma situación en el mejor de los casos".

"Cuando has ganado un partido en unas circunstancias muy difíciles, lo importante es aprovechar el resultado. Si en lugar de aprovechar el resultado lo que haces es jugártelo, lo mejor que te puede pasar es quedar en nada. La cuestión es qué ganamos no haciendo gobierno. Y no ganamos nada perpetuando el 155", reflexiona el vicepresidente catalán cesado.

En este contexto, además, Junqueras hace un llamamiento a la CUP y a los comunes a sumar para ser "parte de la solución".

"La CUP tiene que decidir si quiere ser parte de la solución. Si quieren sumar y ayudar. Si quieren hacer una apuesta estratégica que nos lleve a sumar complicidades y ser más fuertes o no. Lo mismo podría decir a los comunes en el fondo. Se tienen que sumar desacomplejadamente en la defensa de los derechos y las libertades ante el autoritarismo y la regresión democrática", afirma Junqueras.

Por otro lado, Junqueras considera que en Europa se ha cuestionado el delito de rebelión que el juez Llarena ha imputado a los dirigentes soberanistas que se encuentran en prisión o fuera de España, como es su caso.

"Se están sacudiendo los fundamentos de las acusaciones. No hay rebelión, lo está diciendo todo el mundo, porque siempre hemos sido un movimiento cívico, pacífico y democrático que detesta la violencia. (...) Quizás algunos poderes del Estado quieren insistir en ir en contra del resto de democracias occidentales", señala Junqueras.