Junqueras niega la existencia de partidas opacas para el referéndum o ilegalidades en el uso de datos fiscales

Junqueras ha comparecido en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para dar explicaciones sobre la gestión de datos fiscales por parte del Ejecutivo catalán, tras las afirmaciones del exsenador de ERC, Santiago Vidal, de que la Generalitat disponía de esos datos de forma ilegal.

En respuesta a las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios de la oposición, Junqueras ha negado que el proyecto de Presupuestos de 2017 contenga partidas ocultas para celebrar un referéndum de independencia.

"No hay partidas opacas. Un presupuesto es una ley pública, abierta, limpia, transparente. Lo hemos dicho siempre. Es legítimo que pregunten, pero la respuesta es que no hay partidas opacas, entre otras cosas porque no serviría de nada y no tendría sentido. Si las hubiera, las verían. Pero no las ven porque no hay", ha afirmado.

En cambio, el diputado de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha afeado al Govern que "van locos por conseguir los datos de los catalanes, sea como sea", y ha advertido de que sería "ilegal" el uso de datos para fines ajenos a los que establecen las leyes, como la utilización del padrón para crear un "censo alternativo" a partir de los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat).

"Ni las del Idescat ni nadie. Es evidente que no, no hacemos nada de nada que sea ilegal", ha subrayado Junqueras. "Tenga absoluta tranquilidad al respecto. Gestionamos nuestras obligaciones de la mejor manera posible".

El vicepresidente ha pedido "confianza" en los funcionarios y trabajadores públicos que "han hecho, hacen y harán las cosas muy bien hechas, absoluta confianza".

Junqueras ha negado asimismo que haya "ningún acuerdo" con un fondo de inversión para que facilite al Gobierno catalán 200.000 millones de euros, como afirmó Santiago Vidal en sus conferencias.

El conseller ha defendido, por otro lado, que la Generalitat "no se niega a hablar de nada" con el Gobierno porque "ahora o en el futuro tendremos relaciones bilaterales y es evidente que queremos tener las mejores relaciones bilaterales posibles con el Reino de España. Voluntad de diálogo y relaciones multilaterales y bilaterales, todas".

A falta de la segunda parte de la comparecencia, que ya estará centrada en el tema Vidal, el diputado de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, ha afirmado que es "imposible" que el Ejecutivo catalán pueda recaudar todos los impuestos a partir de julio: "O no tienen todos los datos o si los tienen no los pueden utilizar, porque significaría que los han obtenido de forma ilegal", ha puntualizado.

Desde el PSC, la diputada Alicia Romero ha reprochado a Junqueras que "trate y responda" a los diputados de la oposición como si "fuésemos niños de 10 años", mientras el diputado del PPC Alejandro Fernández ha acusado al Govern de "gravísima irresponsabilidad" por no participar en la negociación de un nuevo modelo de financiación que "afectará a Cataluña".