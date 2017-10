Junqueras asegura que el Gobierno español no les ha dejado otra oportunidad que "proclamar una nueva república"

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de España no da "otra opción" al Govern de la Generalitat que avanzar hacia la independencia de Cataluña.

En declaraciones a Associated Press, ha asegurado que ERC "va a trabajar hacia la construcción de una república". "Entendemos que es el mandato democrático establecer dicha república", ha afirmado. Junqueras asegura estar hablando en representación de su partido, y no como número dos del Govern catalán, pero precisa que el Gobierno español "no está dando otra opción".

Estas declaraciones llegan después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya decidido no comparecer ante el Senado para alegar contra la aplicación del artículo 155.

Fuentes del Govern alegan que el president no irá porque el Estado tiene decidido aplicar "igualmente" el 155 contra la autonomía catalana aunque hubiera comparecido ante el Senado. El grupo de JxSí en el Parlament ha mantenido este miércoles una reunión en que se han reiterado en declarar la independencia de Cataluña, un mensaje que será trasladado al president Puigdemont.