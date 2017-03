El juez pide al Parlament la intervención de Junqueras desmintiendo a Vidal

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha enviado un oficio a la cámara catalana en el que le solicita la transcripción o una copia de la comparecencia del pasado 15 de febrero de Junqueras en la Comisión de Asuntos Institucionales, donde desmintió rotundamente a Vidal.

En aquella comparecencia, Junqueras desmintió con un "no, no, no y no" todas las afirmaciones Vidal sobre supuestas ilegalidades del Govern, entre ellas para la obtención de los datos fiscales de los catalanes, y admitió que las "dudas" derivadas de sus palabras habían hecho "daño" a la Generalitat.

Junqueras recordó que, tras la polémica generada, el Govern encargó una auditoría a la Agencia Catalana de Protección de Datos para "esclarecer la realidad de los hechos" y "demostrar que todo se está haciendo correctamente".

"¿Hemos espiado a ciudadanos? No. ¿Existe una unidad de contraespionaje? No. ¿Animarán a los ciudadanos a incumplir sus obligaciones? No. ¿Listas de buenos y malos? No, no las hemos hecho ni las haremos. ¿Por quién nos han tomado?", dijo Junqueras.

Y prosiguió: "¿Listas de jueces? No. ¿Los no independentistas deberán irse (en caso de independencia)? Claro que no. ¿Once estados europeos reconocerán a Cataluña al día siguiente? No. Eso pasa cuando has hecho el referéndum, nadie te reconoce antes. ¿Unos 400 millones para el referéndum? Pero... ¿qué referéndum piensan que haremos con 400 millones? ¡No! ¿Partidas camufladas? No. Y lo diremos tantas veces como haga falta, no camuflamos nada".

"Que no, que no. No, no, no y no", insistió con contundencia el vicepresidente catalán a modo de resumen. "No hemos hecho nada de lo que se nos atribuye. Son declaraciones equivocadas en forma y contenido, no tienen relación con la verdad", alegó.

Tras admitir a trámite la denuncia y comprobar que ya no es senador -dado que dimitió a raíz de sus polémicas manifestaciones-, el juez está analizando qué hay de verídico en las afirmaciones de Santi Vidal, antes de decidir si ordena imputaciones en relación con el caso.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona tiene en manos la investigación del caso Vidal en exclusiva, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazara la querella que VOX presentó contra el exsenador, el presidente catalán, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Justicia, Carles Mundó.

El magistrado del TSJC Carlos Ramos desestimó admitir a trámite a la querella de VOX, al entender que antes de abrir una investigación a los miembros del gobierno catalán sería necesario averiguar si las manifestaciones de Vidal respondían a la realidad o si se trataba de meras "soflamas" destinadas a "enardecer a oyentes crédulos".