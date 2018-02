José María García no aclara si el empresario que pagó comisiones al PP a cambio de adjudicaciones era Villar Mir

"Es una deducción de Jordi Évole, pero hay un hecho absolutamente claro. No tengo por qué perjudicar a nadie. Si tuviese la constancia de que era el señor Villar Mir, no iba a venir aquí a decir que no era él, pero es que yo no tengo prueba de que sea él. Tengo mi prueba, que es mi conversación con ese constructor, pero es mi palabra contra la de él", ha dicho José María García a los periodistas.

José María García había sido citado por el juez del 'caso Lezo', Manuel García Castellón, a declarar como testigo a raíz de la conversación de anoche en La Sexta, en el programa de Jordi Évole, en la que insinuó que el expresidente de OHL "pasó por caja" para obtener adjudicaciones públicas.

García dijo en Salvados que un empresario importantísimo le contó que, si no hacía obra pública, no podía sobrevivir. "Para hacer un metro de obra pública, tengo que pasar por caja". Luego señaló que su nombre empezaba por "V" y acababa por "R".

Dada la inconcreción de García durante el interrogatorio, este ha durado apenas media hora. El juez necesita nombres concretos.

En su investigación, concretamente busca pruebas de que, como dice el empresario David Marjaliza, OHL pagó una comisión de 1,4 millones de euros por una obra del tren de Navalcarnero.