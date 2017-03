José María Aznar: "España necesita una segunda reforma laboral y una reforma fiscal integral"

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar , ha asegurado este jueves que España necesita una "segunda vuelta de la reforma laboral" , una reforma fiscal "integral" y "poner el crecimiento económico al servicio de la reducción del déficit público y la deuda pública, porque "el déficit público no crea empleo".

Así lo ha manifestado esta tarde José María Aznar en Toledo ante un nutrido grupo de empresarios, durante una conferencia pronunciada en el marco de la asamblea general ordinaria de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha.

Aznar ha abogado por "una transformación estructural de su economía" y por retomar las reformas pendientes y, en este punto, ha resaltado que "desde hace cinco años no se ha hecho ninguna reforma porque políticamente no se puede hacer".

En el mismo contexto ha destacado la necesidad de "una segunda vuelta de la reforma laboral", pues, según ha afirmado, aunque la próxima semana tendremos buenas noticias de empleo", ha dicho, en el contexto global, "los vientos de cola de los últimos años no van a soplar tan fuertes y eso hace necesario retomar una agenda reformista todavía incompleta".

En cuanto a la reforma fiscal, ha justificado su necesidad en que "tenemos los tipos impositivos de los más altos de Europa y estamos a la cola en recaudación".

Y centrándose en el terreno empresarial, ha afirmado que "lo que hace posible la empresa, el desarrollo económico y social es un marco fiscal adecuado, una normativa comercial simple y un entorno favorable a la innovación y la iniciativa".

En este sentido ha subrayado que "en España no sobran empresas, necesitamos muchas más de las que tenemos" y ha agregado que "el emprendimiento y la innovación, y la figura del empresario como motor de éstos son tres elementos clave no solo para la recuperación económica, sino para la prosperidad futura de la economía española".

En este contexto se ha referido a la crisis económica, "la mayor crisis de la historia", ha recalcado, y ha reconocido que "las reformas implementadas durante los últimos años y el esfuerzo del conjunto de la sociedad" han dado sus frutos", pero todavía, ha recalcado, arrastramos problemas serios derivados de esa crisis que deben seguir siendo tratados con intensidad".

Ha significado también que "no podremos contar con un tejido productivo más fuerte, mejor constituido y más extendido si no mejoramos la formación de los jóvenes", punto en el que ha lamentado que, entre las 150 universidades del mundo, no figure ninguna española.

Respecto a la deuda y el déficit, ha defendido que hay que "poner el crecimiento económico al servicio de la reducción del déficit público y la deuda pública, porque "el déficit no crea empleo".

Y ha abundado: "no se trata de reducir el déficit y la deuda porque lo diga Bruselas, sino de evitar sobresaltos que cualquier cambio en las condiciones de financiación provocaría en la economía por nuestro elevado nivel de endeudamiento".

Aznar se ha mostrado también "preocupado" por "la cultura del déficit como elemento generador de crecimiento y empleo que se ha extendido" en la sociedad española y ha asegurado que "lo que no se debe y no se puede hacer es pagar las pensiones con deuda".

En este marco ha asegurado que "España necesita revisar los instrumentos del Estado del Bienestar haciéndolo más eficiente, y viable con un gran acuerdo de solidaridad intergeneracional".

Así, ha recordado que "España se gasta 9.000 millones de euros mensuales en pensiones" y ha advertido de que la evolución del sistema de pensiones hace que sea difícil mantenerlo "si no se toman medidas adicionales".

También ha aludido el expresidente del Gobierno a la "vulnerabilidad" de Europa ante los cambios que se están produciendo en el mundo y ha significado que, ante el Brexit, que desde ayer es oficial, "Europa necesita una confirmación definitiva".

Por último, refiriéndose a los Presupuestos Generales del Estado que tienen que aprobarse, ha señalado que "debe ofrecer una indicación de la capacidad de los partidos para colaborar y de nuestra capacidad como país para infundir confianza".

Dirigiéndose a la Asociación de la Empresa Familiar que le ha invitado a participar en su asamblea, Aznar ha resaltado que la empresa familiar es uno de los principales activos de la economía española, ya que más de un millón de las empresas son familiares y crean 6,5 millones de puestos de trabajo.