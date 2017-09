José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, sobre el 1-O: "El Estado de Bienestar y la democracia que no me lo toquen"

José Luis Bonet es el presidente de la Cámara de Comercio de España y este miércoles se toma una café con Esther Vaquero . También es presidente de Freixenet y de la Fira de Barcelona. Con él analizamos la situación en Cataluña : "Trabajaré todo lo que pueda para dialogar con la gente que no piensa como yo"

Es uno de los empresarios más importantes de Cataluña y se ha posicionado desde el principio en cuanto a la relación con el desafío independentista, ha dicho que es "una catástrofe", ya que tenía efectos muy nocivos desde el punto de vista económico, social e incluso político, tanto para Cataluña como para España, y para Europa también.

Mariano Rajoy se reunió con Donald Trump el pasado martes y ha recalcado que "la declaración unilateral de independencia sería un disparate".

José Luis Bonet hace hincapié en que incluso el presidente de los Estados Unidos está en contra de la separación, ha dicho que sería "algo triste" y que preferiría que un país histórico como España se mantuviese unido.

¿Qué le pareció la reacción del presidente Trump a Bonet? Sobre ello afirma que es una "reacción correcta" del país más importante del mundo y que tiene una fuerte alizanza con España, y por ello ha hecho un apoyo al presidente español.

José Luis Bonet: "Cualquier tipo de gestiones que lleven a una anomalía provocan efectos"

Es uno de los empresarios más destacados de Cataluña y ha sido muy contundente con la situación actual, sobre todo en el tema economómico. "Las empresas catalanas ya han sufrido por este movimiento", asegura Bonet.

Ha sido muy claro en su posición respecto a la independencia, ¿ha sufrido alguna consecuencia? José Luis confiesa que consecuencias graves no, pero sí que ha tenido "momentos de tensión".

El ministro de Guindos, el pasado martes, puso un ejemplo del lucro cesante por culpa de algo que puede ocurrir aunque todavía no haya ocurrido, ¿sabe Bonet a qué fabricante se refería en concreto? "Solo se rumores, no sé de quien hablaba".

"Hay que superar este momento y trabajar para mejorar todos"

Hay empresarios que se han manifestado y expresado respecto a lo que está ocurriendo en Cataluña, como Kike Sarasola que estuvo tomándose un café con Susanna hace escasos días y dijo que "ya hay cancelaciones para el fin de semana del 1-O". ¿Qué piensa sobre ello el presidente de la Cámara de Comercio de España?

¿Qué impacto está teniendo el desafío independentista de Cataluña? Asegura que "la desgracia de los atentados no ha tenido efecto hasta ahora, y que se nota que todo este movimiento sí".

"El domingo no se va a producir el referéndum. Un referéndum tiene que ser legal, y esto no lo es", dice contundente en el café con Esther, además "no creo que se llegue una votación masiva, habrá particularidades porque Cataluña es muy grande".

Por culpa de lo que se está viviendo en Cataluña se está produciendo en familias y en muchas empresas fracturas o brechas, ¿lo ha notado Bonet? "Es una fractura respetuosa de momento". Asegura que mucha gente para no incomodar al otro no ha hablado, y "las cosas hay que hablarlas".

Después de esto se necesitará un gran esfuerzo de todos para volver a la normalidad, algo en lo que están de acuerdo tanto Esther como José Luis.