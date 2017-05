José Luis Ábalos, sobre si Puigdemont será acusado de sedición: "La acción política debe estar limitada por el Estado de Derecho"

José Luis Ábalos, portavoz provisional del grupo socialista en el Congreso, defiende que "no cabe interpretar la aplicación de la ley y la acción política debe estar limitada por el Estado de Derecho", aunque desde el partido defienden que no se llegue a una situación límite en Cataluña y que antes se llegue a un espacio de entendimiento porque "siempre hay que intentarlo". Del mismo modo, pide que sea el Congreso donde se establezcan los acuerdos y, por eso, pide la presencia en la Cámara de Carles Puigdemont hasta que el Gobierno "agote todas las posibilidades de diálogo".

En cuanto al SMS que supuestamente envió Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, Ábalos defiende que una llamada telefónica se podría haber realizado uno o dos días después porque "es el Gobierno el que debe liberar este proceso".

Por otro lado, ve que el ambiente del grupo socialista está "muy bien" y ha recibido una "respuesta muy cariñosa" porque se han vivido mayorías en torno a diferentes posiciones. "Hay una mayoría que quiere apoyar el proyecto que representa el secretario general", ha zanjado.

La moción de censura no es la prioridad del partido, a juicio de Ábalos, quien señala que todavía no se ha tomado una decisión respecto a la postura que adoptará el PSOE, aunque no se discutirá tanto cómo se quedará respecto a Podemos, sino cómo se quede respecto al PP. "Lo que no vamos a hacer es ponernos al lado del Gobierno", ha dejado entrever.