José Luis Ábalos: "Ciudadanos es un recambio que da casi más miedo que el PP"

Ábalos, que ha participado hoy en un acto político en Errenteria (Gipuzkoa), ha dicho que el PSOE es la única opción frente a un Gobierno que no "ofrece futuro", sino "más Rajoy, pero con unos riesgos de involución tremendos".

Ha recalcado que ni Ciudadanos ni Podemos tienen "un proyecto de país" porque para ello "lo primero que hay que tener es un diagnóstico", del que cree que carecen tanto el partido naranja, "que está descolocado", como el morado, "que supo hacerlo sobre la desgracia de la crisis", pero que "no sabe" cómo afrontar los "daños" que esta causó.

Para Ábalos, ahora se trata de articular "un discurso postcrisis y ahí Podemos no sabe qué hacer, entre otras cosas, porque no sabe siquiera dónde construir el proyecto".

"El PP, agotado. Ciudadanos no quiere confesar nada, a poco que dice una cosa se le ve la patita. Y Podemos ya no tiene nada que ofrecer. Pero eso sí, el único que no tiene proyecto es el Partido Socialista ¿Por qué será? Porque los únicos que damos miedo somos nosotros", ha sentenciado.

Ábalos ha resaltado que el PSOE "está en la agenda que le toca", abordando iniciativas para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres y respaldando movilizaciones como la del pasado 8 de marzo, "una demostración de realidad" que "tiene que sorprender a aquellos que no tienen ningún pulso con la realidad que vivimos".

En este acto, ha intervenido también la líder del partido en Euskadi, Idoia Media, que ha afirmado que su partido quiere demostrar que la sociedad "no está condenada a la resignación y la parálisis a las que quiere empujar el Gobierno de Rajoy", el cual va dejando "un rastro de más desigualdad, más empobrecimiento y menos derechos".