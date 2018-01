Los 'Jordis' aseguran ante el Supremo que no creen en la unilateralidad como vía para alcanzar la independencia

EN SU DECLARACIÓN EN EL TS

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado electo de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, ha manifestado ante el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que nunca llamó a la violencia en las movilizaciones que se realizaron en relación con el "procés" en Cataluña y que no cree en la unilateralidad como vía para alcanzar la independencia. Por su parte el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha manifestado que por las vías utilizadas hasta ahora no se va a lograr la independencia y que el único referéndum válido será el que convoque el Gobierno de España.