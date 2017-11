El ex JEMAD Julio Rodríguez: "Vamos a convencer a Manuela Carmena para que siga en el Ayuntamiento de Madrid"

Julio Rodríguez, ex JEMAD y candidato al Congreso de Podemos en las últimas dos elecciones nacionales, defiende que es "perseverante" en su "compromiso con el proyecto" y considera que su decisión más importante fue implicarse en él y su proceso interno hasta hacerlo. Confiesa que la decisión de involucrarse en política la consultó con su familia porque era un paso muy importante y tomaron la decisión "todos juntos", ya que suponía un "sacrificio personal, familiar y de exposición mediática".

Una vez tomada la decisión, se muestra "muy contento" por su candidatura actual para liderar el partido en la ciudad de Madrid porque se trata de un proyecto de unidad que nace del "debate" y no de la "imposición", y adelanta que "por supuesto" que se presentará a primarias porque los ciudadanos "no sólo deben poder tomar decisiones cada cuatro años". "No estoy pensando en mi éxito personal, sino en el de Podemos", subraya sobre su candidatura en Madrid, e insiste en que le gusta mucho moverse en los círculos para seguir aprendiendo.

No obstante, se descarta como candidato a las elecciones, reitera que su proyecto se basa en "tratar de garantizar que Manuela Carmena siga siendo alcaldesa de Madrid cuatro años más" y, aunque ella ha señalado que no quiera, cree que la van a "convencer" porque "la gente se lo está pidiendo".

En su opinión, Podemos ha demostrado en los 'Ayuntamientos del cambio' que gestionan mejor y "no hace falta robar ni acudir a sistemas corruptos". Por ello, considera que tanto él como Manuela Carmena tienen "ganas de cambiar este país", y "además prisas por cuestiones de edad", bromea.

Cataluña y País Vasco

En relación al Ayuntamiento de Barcelona, no comparte las criticas que se le han hecho a Ada Colau porque ella y el resto del partido son "los únicos" que han sido "coherentes" con el mensajes. Expone que defienden que el problema político se debía de tratar desde una perspectiva política con un referéndum pactado que sea constitucional con la voluntad política para hacerlo y sin aplicación del artículo 155.

Así, su punto de vista es que los exmiembros del Govern no deberían haber entrado en prisión y, por ello, deberían salir para la campaña electoral, aunque insiste en que la DUI no era viable.No obstante, no cree que se haya llegado a "verbalizar" la amenaza con "muertos" por parte del Gobierno que Marta Rovira denuncia.

Por otro lado, defiende que el problema con el Cupo vasco no es el Cupo en sí, sino la falta de una ley de financiación autonómica adecuada. Por ello, ha insistido en la entrevista en Espejo Público en que no se debe promover un enfrentamiento entre territorios ni establecer rivalidad entre ellos porque "es un problema de todos los territorios que compenden España". No obstante, entiende que la aprobación este jueves por parte del Gobierno responde a una política "cortoplacista" y no a una de Estado buscando una solución al problema de la financiación autonómica.