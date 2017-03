Javier Maroto recuerda a Ciudadanos que "el pacto no es una imposición" y les pide que "no exijan a lo loco"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP , Javier Maroto , ha pedido a Ciudadanos que "no actuén a lo loco" exigiendo "a golpe de titular". Les recuerda que "los pactos deben revisarse para ser mejorados" pero "no pueden ser una imposición".

Javier Maroto, que ha comparecido este domingo en Vitoria ante los medios de comunicación tras una reunión con dirigentes y cargos de su partido en Álava, ha evitado una confrontación con la formación naranja y se ha limitado a renovar la capacidad de pactar y buscar alternativas. Por eso ha pedido a Ciudadanos que "no actúen a lo loco", y les ha recordado que "no hay alternativa a un Gobierno del PP".

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP ha señalado que es "muy evidente" la falta de unidad en el PSOE y que esto le "imposibilita a construir una alternativa" al actual Gobierno.

Tras afirmar que en el último congreso su partido ha salido reforzado en la "unidad", Maroto ha dicho que esta cualidad es una "herramienta fundamental para poder gobernar España".

Ha considerado que los partidos que "se quieren definir como de alternativa tienen un grave problema" por su falta de unidad, especialmente el socialista que es, "sin duda, el partido que más problemas internos tiene".

"Es imposible ser útil a España cuando todavía no se sabe cuál es la posición y de todos los discursos cuál es el que prevalece", ha recalcado.

Maroto ha señalado que el PSOE está dividido entre "el no es no de Pedro Sánchez y el no se sabe de Susana Díaz" y esa falta de unidad les "imposibilita" para ser alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy.

Junto con la unidad, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP ha puesto en valor la "capacidad de pacto" y ha asegurado que su partido "entiende la perfección" que España "solo saldrá adelante con aquello que se pacte entre distintos".

Ha aclarado que "pactar no es imponer" y en referencia a los presupuestos generales del Estado ha dicho que quieren "ampliar la capacidad de acuerdo no solo a Ciudadanos y Coalición Canaria" sino a otras formaciones.

"Los partidos tienen que entenderse y tienen que pactar, pero el pacto no es la imposición y no se puede exigir acuerdos a golpe de titular", ha afirmado Maroto.

El dirigente popular se ha referido también a lo que considera "extremismo y radicalidad" que exhiben algunos como "su máxima expresión para hacer política", especialmente en Cataluña y el País Vasco.

Maroto ha considerado que en Cataluña se está utilizando el discurso independentista para intentar "tapar lo del 3 por ciento, que efectivamente huele muy mal".

"Si todo el dinero que se ha ido por el tubo del 3 por ciento se hubiera invertido en hospitales o políticas sociales, Cataluña iría como un tiro y no estaríamos ahora con los problemas que tenemos sobre la mesa", ha sentenciado.

En el caso de Euskadi, ha hablado de la polémica suscitada en torno al programa de ETB en el que se insultaba a los españoles, donde se presentaron ideas que "avergüenzan a la inmensa mayoría de los vascos" y que "incitan a la cultura del odio".

"Pero lo peor no es solo el mensaje y la intención de incitar al odio, sino que ha sido pagado con dinero público de todos los vascos y emitido por la televisión pública, y es intolerable que el Gobierno Vasco permita algo así", ha concluido.