Javier Lambán: "Si el debate no es responsable, el PSOE puede saltar por los aires"

El secretario general de los socialistas en Aragón, Javier Lambán, ha expresado su confianza en que el proceso abierto en torno al liderazgo del partido lo convierta en una alternativa "real" de gobierno, pero ha advertido que si el debate se administra de forma "irresponsable", el PSOE puede "saltar por los aires".

Lambán ha hecho esta manifestación a los medios de comunicación durante el transcurso de una visita a la localidad altoaragonesa de Jaca en su condición de presidente de la Comunidad aragonesa para asistir a la Festividad del Primer Viernes de Mayo.

El dirigente socialista ha insistido en que el debate "apasionado y vivísimo" que se está produciendo en la actualidad en el seno del PSOE y que se ha visualizado en el proceso de recogida de avales de los candidatos a la Secretaría General exige un "ejercicio de responsabilidad" por parte de los socialistas.

"Si somos capaces de buscar salidas responsables -ha destacado- el partido va a encontrar oportunidades clarísimas y a corto plazo para volver a gobernar España, pero si lo administramos de forma irresponsable, el PSOE corre el riesgo de saltar por los aires".

En relación a esta afirmación, ha precisado que el riesgo aludido "no tiene que ver con la identidad del que resulte elegido secretario o secretaria general, sino con el talante que se demuestre por parte de todos".

Lambán, que ha valorado el trabajo "magnífico" llevado a cabo por la gestora desde la dimisión de Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido, sin ningún "asomo de duda", de que en el proceso de primarias no habrá "juego sucio", afirmación hecha ante un posible acuerdo entre el exsecretario general y el candidato Patxi López.

En relación a esa posibilidad, ha destacado: "Yo he oído a Patxi López decir hasta la saciedad que en la mesa de votaciones habría tres papeletas, y por tanto no me puedo más que atener a lo que él dice".

El líder de los socialistas aragoneses, que en reiteradas ocasiones se ha mostrado partidario de la candidatura de Susana Díaz, ha expresado su voluntad de que el proceso se desarrolle con normalidad en Aragón.

Ha señalado que de este proceso "me importa, sobre todo, que el partido salga unido, porque eso lo convertirá de forma inmediata en alternativa real al Gobierno del PP que necesita, de forma urgente por el bien de España, tener enfrente una alternativa capaz de ganarle las elecciones y de relevarle en el Gobierno".