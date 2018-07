Irene Montero: "La posibilidad de negociación empieza después de este debate fallido"

La diputada de Podemos pide garantías y hechos al Partido Socialista para llegar a un acuerdo de Gobierno y afirma que su partido no apoyará a Pedro Sánchez en el debate de investidura. Sin embargo, Montero tiende la mano a los socialistas para negociar después del segundo debate y explica que las diferentes fuerzas políticas se replantearían su posición si hay una propuesta de Gobierno entre el PSOE y las diferentes fuerzas de progreso.

La diputada de Podemos Irene Montero, explica que su partido tratará de defender unas propuestas para mejorar la vida de la gente, y por ello no ha facilitado su aprobación en comunidades como en Extremadura.

Montero explica que en aquellas comunidades donde el PSOE no está haciendo propuestas que beneficien a la mayoría social, su partido se posicionará en contra para intentar que los presupuestos sean buenos para la gente.

Preguntada sobre si Podemos se arrepiente de los pactos de Gobierno a los que llegó tras las elecciones municipales y autonómicas, Montero dice que no se trata de arrepentimiento sino que "queremos garantías y hechos porque las palabras y los papeles firmados se los lleva el viento con demasiada facilidad". Insiste en que no sólo hacen falta acuerdos, sino garantías y por ello le pide al PSOE "hechos y no palabras" para llegar a un acuerdo con ellos.

Sobre la propuesta que ha enviado el PSOE a las fuerzas del cambio para que apoyen su investidura, Montero dice que "la posibilidad de negociación empieza después de este debate fallido" y dice no entender por qué Sánchez se presenta a la investidura si sabe que no ha conseguido los apoyos suficientes.

Montero defiende que su partido sigue planteando un gobierno de coalición y de progreso capaz de hacer los cambios necesarios en el país y prosigue que Podemos no estará en el acuerdo que el PSOE ha firmado con Ciudadanos, pero tiende la mano a los socialistas para negociar después del día 5.

La diputada de Podemos cree que "si hay una propuesta de Gobierno firme entre el PSOE, Podemos, IU y Compromís, las diferentes fuerzas políticas van a replantearse su posición, aunque es evidente que el PP estaría en contra".