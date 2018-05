Irene Montero, sobre el chalé: "No estamos libres de contradicciones"

"Tratamos de adaptar nuestra vida de la forma que sabemos, y no estamos libres de contradicciones, e intentar preservar la intimidad de nuestros hijos, pero siempre cumpliendo con un código ético que garantiza que vivimos como la gente", ha explicado en una entrevista con Antena3

En este sentido, ha incidido en que Galapagar "es un municipio normal de Madrid, no es La Moraleja" y que el objetivo de ambos dirigentes de Podemos ha sido "buscar intimidad, no aislamiento" y "la prueba es que se puede pasar por allí", ya que el chalé no está enclavado en una urbanización cerrada.