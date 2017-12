Interior publica un decálogo de medidas sobre cómo actuar en caso de atentado

En un atentado huye o escóndete, pero no te hagas el muerto

Un decálogo de medidas de autoprotección emitidas en un vídeo de animación de poco más de minuto y medio que ya puede verse en diferentes perfiles de las redes sociales del ministerio con la etiqueta #QuéHacerEnUnAtentado.

"Son consejos y pautas de actuación para la seguridad, pero sin ánimo de provocar alarma alguna, sino todo lo contrario", ha explicado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la presentación de la campaña, junto con el jefe de la unidad antiyihadista del Servicio de Información de la Guardia Civil, el teniente coronel, Francisco José Vázquez, y el policía y cuatro veces medallista olímpico de piragüismo, Saúl Craviotto.

La guía de consejos ha sido elaborada por expertos antiterroristas después de analizar diferentes atentados y situaciones de riesgo para que los ciudadanos, si se ven en alguna de ellas, sepan actuar de forma correcta, ya que siete de cada diez personas que sufren una acción terrorista se bloquea, en palabras de Vázquez.

Por eso, entre las recomendaciones más importantes figura la de intentar huir del lugar y, si no se puede, buscar un escondite. "Un refugio en el que no tengamos vista con el terrorista porque si le vemos él también nos ve", ha recordado el teniente coronel de la Guardia Civil, quien ha insistido en otro consejo fundamental: No fingir estar herido o muerto.

Y si nos escondemos hacerlo protegidos por algún muro u nobstáculo. En caso de tener que hacerlo en un establecimiento, lo mejor es cerrar la puerta e impedir su apertura con otros muebles.

Ojo al uso del móvil y a querer curiosear. Lo importante es ponerse a salvo y, aunque el teléfono es un aliado, también puede delatar al terrorista que estamos escondidos. Su uso, dicen las fuerzas de seguridad, cuando podamos estar a salvo para alertar a la policía o para mandar una alerta a través de la aplicación gratuita AlertCorps.

Una vez veamos a efectivos policiales, Interior aconseja mantener las manos a la vista y no llevar nada en ellas que puede confundirles con un posible sospechoso.

"El monopolio de la seguridad no es solo ya de las fuerzas de seguridad, los ciudadanos tienen que contribuir de forma intensa y decida", ha enfatizado Vázquez, antes de señalar que los yihadistas, además de tener como objetivo a la sociedad civil, permanecen en la

escena de sus acciones durante mucho tiempo.

Así, y como norma general, los servicios policiales antiterroristas piden al ciudadano que evacúe la zona y que no se enfrente a los terroristas, si bien, consideran que hay situaciones diferentes como la protagonizada por Ignacio Echeverría, el español que fue asesinado en junio en Londres al encararse a tres terroristas, pues se encontró de cara con el ataque.

A pesar de que la campaña se lanza apenas unos días antes de las fiestas de Navidad y de que la semana próxima Interior ha convocado a las fuerzas políticas a la reunión del pacto Antiyihadista, el ministro insistido en que no existe una amenaza mayor ni concreta a la existente, es decir, España sigue en nivel 4 de alerta -riesgo alto de atentado, tal y como se decretó hace año y medio.

En ese tiempo han sido detenidos 218 presuntos terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 263 desde principios de 2015.