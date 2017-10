Inés Arrimadas: "Ciudadanos va a salir a ganar en unas elecciones en Cataluña"

ESPECIAL INFORMATIVO: CATALUÑA, 155

La diputada del partido Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, afirma en el Especial informativo: Cataluña, 155 que "queremos elecciones" y que "no esperaba otra cosa del discurso de Puigdemont". Dice que está en un camino sin salida y que "los que nos han traído hasta aquí no nos podrán sacar de ésta". "Su intervención no ha tenido mucho contenido", declara.