El 'no' a la independencia de Cataluña ganaría por 4 puntos al 'sí'

Son datos del barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, que indica que, ante la pregunta de si se quiere que Cataluña sea un estado independiente, un 48,5% de los catalanes dice que 'no' y un 44,3% que 'sí', mientras que un 5,6% no lo sabe y un 1,6 % no responde.