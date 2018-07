La ikurriña no ondeará en el chupinazo de Sanfermines, según el alcalde de Pamplona

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado este jueves que la ikurriña no ondeará en la Casa Consistorial durante el lanzamiento del chupinazo de los Sanfermines de 2018, aunque sí habrá un mástil vacío en el balcón que representará "esas identidades proscritas, esas identidades que todavía hoy no pueden verse reconocidas en el Ayuntamiento".

A preguntas de los periodistas, en vísperas del inicio de las fiestas, el alcalde de Pamplona ha destacado que en los Sanferimnes "siempre ha habido ikurriña y siempre habrá" y ha resaltado que "desde chiquitín" siempre ha conocido la ikurriña "de una manera u otra".

Según ha expuesto, "el problema está en si la ikurriña ondeará desde el mástil o si, como ha ocurrido algunas veces, va a ser perseguida a porrazos" por la plaza Consistorial, algo que "no va a ocurrir", ha subrayado.

Además, ha anunciado que la ikurriña no ondeará este viernes en el mástil del balcón del Ayuntamiento en el inicio de las fiestas, "sobre todo, por una cuestión fundamental, que es que existe sobre la mesa una amenaza de índole jurídico". "Como comprenderéis, en el entorno de sentencias judiciales que estamos conociendo nos preocupa muchísimo", ha declarado a los periodistas.

No obstante, ha remarcado que lo que sí habrá es un mástil vacío, "a no ser que entre hoy y mañana algún juez me lo prohíba". "Habrá un mástil vacío que representará esas identidades proscritas, esas identidades que todavía hoy no pueden verse reconocidas en el Ayuntamiento", ha aseverado.

En opinión de Asiron, "lo realmente preocupante de todo esto, más allá de la distancia que hay entre la ciudadanía y determinadas decisiones judiciales, es que todavía pueda haber gente en Europa, en Navarra y en Pamplona que crea que se pueden prohibir banderas".