Iglesias exige a Rajoy que aclare si los "éxitos" de la Unión Europea implican más recortes

Esa ha sido una de las preguntas que Iglesias ha formulado a Rajoy durante la comparecencia del presidente ante el pleno del Congreso para informar de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado la pasada semana en Bruselas.

Pablo Iglesias ha aludido a un informe atribuido al Gobierno sobre los efectos negativos del "brexit" para España, que el Ejecutivo no reconoce como oficial, y que según el líder de Podemos señala que la salida del Reino Unido supondrá que España "tendrá que pagar" más de 800 millones de euros "extra" y que Murcia y Melilla pierdan los fondos europeos.

Para Iglesias, Mariano Rajoy ha hecho un discurso "triunfalista" que no se corresponde con la realidad porque la "historia de éxitos" de la UE que destaca el presidente es a su juicio una "historia de fracasos" políticos, en la que cada vez que se permite votar a los europeos sobre su constitución "dicen que no les gusta".

El líder de Podemos también ha reprochado a Rajoy que no haya cumplido el compromiso de España de acoger a 18 mil refugiados y que sólo haya acogido a 850; y le ha reclamado que explique cuál es su proyecto de defensa ahora que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha cuestionado la viabilidad de la OTAN.

"¿Sigue pensando que la OTAN, incluso con Trump, sirve para proteger a los ciudadanos europeos?", le ha preguntado al jefe del Ejecutivo, a quien Iglesias también ha pedido que explique qué significa para el "soberanía", una palabra a la que, según el líder de Podemos hay que dotar de significado para lograr la recuperación democrática.

Tras Iglesias, ha intervenido por parte de En Comú Podem el diputado Josep Vendrell, quien ha echado en cara a Rajoy que no apueste por políticas para proteger a los ciudadanos frente a los mercados y para luchar contra la austeridad, la pobreza, la desigualdad y la exclusión.

Ha acusado al Ejecutivo del PP de ser "obedientes discípulos del Gobierno alemán" y ha calificado como una "vergüenza" que el secretario de Estado para la UE hable de ellos como "los que se tiran al mar. "Sólo por decir eso tendría que dimitir", ha exclamado.

Por su parte, el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino se ha preguntado para qué sirven las instituciones europeas si no es para mejorar la vida de la gente y proteger los derechos sociales de la mayoría frente a los privilegiados.

Ha acusado al PP de olvidar esas políticas para practicar otras: "las del paro, la pobreza y la precariedad generalizada que convierten cada día el Mediterráneo en una fosa común", ha dicho.

"Basta de palabras, necesitamos hechos, necesitamos un Gobierno que defienda los derechos humanos aquí y en Bruselas", ha exclamado Gómez Reino, que ha exigido a Rajoy que cumpla los compromisos de España, que sea solidario y responsable y no "avergüence con su corrupción" a nuestros socios europeos.

"Si no sabe o no puede hacerlo si volveremos a decirle 'no nos representa' y váyase, señor Rajoy", ha concluido.