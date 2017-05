Iglesias cuestiona la "hostilidad" del PSOE y pide que rectifique

En declaraciones en el Congreso a su llegada al debate de presupuestos, Iglesias se expresaba así después de que el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, le haya contestado que los socialistas no van a apoyar su moción de censura, en una carta en la que le acusa de presentar esa iniciativa para "volver como salvador a la escena del crimen".

"Creo que no es sensato por su parte responder con tanta hostilidad cuando se está planteando la necesidad de sacar al partido más corrupto de Europa de las instituciones que está parasitando. Parece que del PSOE sólo recibimos insultos. Bueno, ellos verán", ha respondido. El líder de Podemos ha desvinculado la situación interna del PSOE de la decisión de Podemos de convocar una movilización en defensa de la moción de censura el 20 de mayo, un día antes de las primarias de los socialistas.

Ha asegurado que "la situación interna de los partidos es algo completamente secundario" y ha recordado que Podemos también afronta procesos internos en esas fechas en Valencia, Canarias o Navarra. "Esto no va de los partidos, va de España, y tenemos problemas cuando el partido más corrupto de Europa está parasitando las instituciones", ha añadido.

Asimismo, ha defendido que es una convocatoria que "ha surgido de la gente", que cree que ese sábado puede ser un momento importante para recalcar la necesidad de sacar al PP del Gobierno. Iglesias no entiende por qué "lo que vale para un sitio no vale para otro" y por qué los socialistas sí han presentado una moción de censura en Murcia y están "dispuestos a estudiarla" en la Comunidad de Madrid y no "para sacar a Rajoy y al PP del Gobierno de España". "Tendrán que responder a esa pregunta", ha concluido.