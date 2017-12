Iglesias avala a Domènech ante los "monárquicos anticatalanistas" y los "aventureros"

En el mitin central de Catalunya en Comú-Podem ante unas 2.000 personas, según la organización, en la plaza Mayor de Nou Barris en Barcelona, junto a Domènech, la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, Iglesias ha hecho énfasis en sus reproches al bloque "monárquico" de Ciudadanos, PSC y PPC.

Justamente en Nou Barris, uno de los feudos de Colau en las últimas elecciones municipales pero con una bolsa de votantes que fluctúan entre los comunes y Ciudadanos en las autonómicas, Iglesias ha reivindicado la vía Domènech frente a "aventureros" independentistas y "monárquicos anticatalanistas".

Según Iglesias, los catalanes difícilmente van a querer apoyar a "quienes les han mentido sabiendo que estaban mintiendo" con su promesa de alcanzar la independencia en 18 meses. Pero tampoco puede ser una alternativa, a su juicio, un gobierno con Inés Arrimadas de presidenta, Xavier García Albiol de "conseller en cap" y con el socialista Miquel Iceta "bailando al son de José María Aznar y Ciudadanos".

Para Iglesias, un gobierno con PP y Ciudadanos no puede ser la solución: "De azul o de naranja, la derecha no será nunca una alternativa política para Cataluña". Iglesias, que ha cerrado el mitin en Nou Barris, ha acusado a compañías energéticas de "comprar" a políticos con elevadas remuneraciones en sus consejos de administración y ha recalcado que no acepta "ni media lección" de estos partidos sobre "lo que significa patriotismo y soberanía".

También ha destacado el "fracaso del procesismo" impulsado por los independentistas, cuyo proyecto ha terminado con una Cataluña "intervenida" que, "40 años después" de la recuperación del autogobierno, tiene que volver a gritar "Libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía".

Su apuesta es un "gobierno de reconciliación, que blinde" un "tesoro de la democracia española como es la autonomía catalana" y proteja las competencias exclusivas en "educación e inmersión lingüística". Previamente, Garzón ha recalcado que las elecciones del 21D no van de "banderas" sino "de los de abajo contra los de arriba, de los humildes contra los privilegiados".

"No debemos dejar que nos enfrenten con banderas", ha subrayado Garzón, a quien le suena "hipócrita" y "de cachondeo" que el "bloque del 155" -PP, Ciudadanos y socialistas- se autodefina como "constitucionalista", cuando en realidad "utilizan" la Constitución para "proteger sus privilegios y visión retrógrada de España".