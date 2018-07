Iceta: "No queremos esperar a unas nuevas elecciones"

EN SU INTERVENCIÓN EN EL CONSELL NACIONAL DEL PSC

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, insiste en que "no hay una mayoría suficiente de izquierdas" en el Congreso y que no es posible sumar a los independentistas. Lamenta que "no se haya producido el cambio político" por "pequeños cálculos partidistas".