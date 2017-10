Iceta: "Miembros del PDeCat y del Gobierno han dicho que una DUI sería un verdadero desastre"

Miquel Iceta, líder del Partido Socialista de Cataluña, ha asegurado que muchos empresarios catalanes han dicho "en privado" que la declaración unilateral de independencia (DUI) "comporta riesgos". "No sólo son empresarios, sino gente del PDeCat y miembros del Gobierno han dicho que una DUI sería un verdadero desastre", ha reconocido el líder del PSC.

En una entrevista en Espejo Público, Iceta ha señalado que "estos días se están produciendo un cúmulo de decisiones empresariales que muestran hasta qué punto la independencia comportaría problemas económicos muy serios". Razón por la que considera que "Puigdemont se esté guardando todas las cartas hasta el martes", día en que se celebrará el pleno donde planean declarar la independencia.

En cuanto a la aplicación del artículo 155, el líder del PSC ha reiterado que piden "que no se produzca la DUI", por lo que si no se produce no cree que "haya que tomar medidas de este calibre". Además ha asegurado que el Gobierno central "no piensa aplicar el 155".

Sobre la manifestación que se celebró este domingo a favor de la unidad de España, el PSC considera que "Sociedad Civil no es un frente de partidos", por lo que los miembros del partido no acudieron. Aun así, Miquel Iceta ha asegurado que Josep Borrell "puso voz a muchísima gente en Cataluña".