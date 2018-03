Iceta: "Marta Rovira ha tomado una decisión equivocada"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, plantó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y se ha marchado de España, según ha anunciado en una carta a la militancia, en la que afirmó: "el exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz". En una visita a las instalaciones de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona y acerca de si el expresidente catalán Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) y el exconseller Toni Comín (ERC) deben dejar su acta en el Parlament, ha contestado que en todo caso "no se puede gobernar desde Bruselas".

No ha querido pronunciarse sobre el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Llarena sobre los dirigentes independentistas, en el que les imputa los delitos de malversación y rebelión porque "es un auto con centenares folios y debemos estudiarlo". "El juez ha actuado con cierta celeridad" para exponer que, a su juicio, "determinadas personas, fuerzas políticas y entidades" querían "subvertir el orden político", ha agregado Iceta.

Sin embargo, ha concluido que "hay que recordar que hasta que no haya sentencia firme, rige la presunción de inocencia". El primer secretario del PSC también espera a saber la decisión de Llarena sobre el candidato a presidir la Generalitat, Jordi Turull, para valorar la segunda sesión de investidura convocada para mañana.

Iceta ha reiterado la necesidad de "un acuerdo amplio en Cataluña" en el que "el respeto a la ley y a las instituciones es un requisito previo". La disyuntiva es si "los independentistas siguen con su hoja de ruta, que ha fracasado, y nos llevan al desastre" a pesar de que "ellos tienen mayoría en el Parlament, pero no tienen mayoría social". "A ellos les toca tomar iniciativas y a los demás, señalar oportunidades y la de ahora, es reflexionar sobre qué ha pasado y cambiar la orientación de la política catalana", ha expuesto.

Sobre el pleno de investidura fallido de ayer, ha explicado que "no entendemos por qué se quiso forzar ayer un pleno sin tener la mayoría asegurada, ni la fuerza, ni la convicción". Para Iceta, "la única explicación es por la cita judicial de hoy", lo que "es un error" porque "no hay que supeditar la política catalana a un calendario judicial". Preguntado por si el "procés" ha muerto, ha replicado que "no sé a que llamamos proceso; me gusta hablar de legislatura y ahora podemos y debemos hacer balance de la anterior".