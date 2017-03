La huelga general educativa ha sido "masiva" para los estudiantes y "mínima" para el Gobierno

MÉNDEZ DE VIGO REITERA QUE "NO HAY RAZONES OBJETIVAS"

El SE ha cifrado el seguimiento del paro "más del 90 %", especialmente en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid y los sindicatos CCOO, STES, UGT y CGT lo han situado en el 65 % de los trabajadores de la educación pública. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que la huelga ha tenido una "incidencia mínima" y ha reiterado que "no hay razones objetivas", pues las cosas en educación se están haciendo "bien y con naturalidad".

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, el ministro ha interpretado que hay un consenso "muy amplio" para lograr un pacto de Estado social y político por la educación, que se está negociando en el Congreso. Ha recordado que el Gobierno ya acordó con las comunidades reformar y ampliar el calendario de implantación de la Lomce, en concreto de las evaluaciones finales de etapa, y que habrá una "oferta histórica" de empleo público para reducir el número de interinos al 8 % en tres años.

Los trabajos para consensuar un pacto del que salga una nueva ley que lleva a cabo una subcomisión en el Congreso también han estado presentes en las protestas. La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha calificado dicho pacto de "farsa", declarando que Ciudadanos y PSOE están siendo "cómplices" del PP pues "la Lomce franquista sigue en marcha". Ha avisado al Gobierno y a esos partidos que se volverá a la calle si firman un pacto sin derogar la Lomce, el "decreto 3+2" (de duración de grados y másteres) y los recortes, y dejan sin trabajo a más docentes.

José Luis Pazos, de la Ceapa, se ha preguntado cómo va a secundar el Ministerio el pacto que pueda salir de la subcomisión si "no respeta" la decisión del Parlamento de iniciar la derogación de la Lomce (lo ha recurrido al Tribunal Constitucional). Francisco García (CCOO) ha dicho que el ministro "no puede atrincherarse en una cara amable" cuando "su voluntad de diálogo no se ha concretado". Maribel Loranca (UGT) ha confiado en que Méndez de Vigo llame "inmediatamente" a los representantes educativos para que haya "un verdadero pacto social" en esta materia, aunque ha sugerido que a esa reunión vaya "alguien que tenga más voluntad y sentido de la educación".

En Madrid un millar de alumnos, según la Delegación del Gobierno (10.000 según convocantes), han caminado por la mañana sin incidentes y, por la tarde, varios miles de estudiantes, padres y docentes lo han hecho en una protesta en la que han brillado las camisetas de la marea verde y se ha pitado al paso por el Ministerio de Educación.

La huelga en Cataluña ha registrado un seguimiento desigual en los colegios, institutos y universidades, y la manifestación de Barcelona ha congregado a más de 7.500 personas, según la Guardia Urbana, y a 12.000 para los organizadores. En la Comunidad Valenciana cerca de un millar de estudiantes, padres y profesores han salido a la calle en una huelga que, según los sindicatos, se ha seguido de forma "masiva" y que Educación cifra en el 60 %.

Los alumnos también han salido a la calle en Murcia (3.000), Valladolid y La Rioja (1.500 en cada ciudad) y en Bilbao, Oviedo, Mérida y otras ciudades, con seguimiento dispar. Se han desmarcado de las protestas los sindicatos de la educación pública ANPE y CSIF, así como las organizaciones de trabajadores más representativas de la enseñanza concertada (FSIE y USO) y la principal asociación de padres de este sector, Concap.