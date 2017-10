'Help the Catalan nationalists', el vídeo de SCC que ironiza sobre el 'Help Catalonia' de Òmnium Cultural

Societat Civil Catalana

Societat Civil Catalana ha lanzado un vídeo llamado 'Help the Catalan nationalist' en el que muestra la otra cara del polémico 'Help Catalonia', de Òmnium Cultural. "¿Qué crimen ha cometido nuestro gobierno nacionalista hasta ahora? Es verdad que abolimos unilateralmente la Constitución o suspendimos los derechos de la oposición en el Parlament. Pero, ¿esos formalismos importan tanto?".