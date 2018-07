Gutiérrez insiste en que "los nombres no son importantes" pero Rajoy "no tiene actitud" para liderar un cambio

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos ha explicado que "tenemos un programa al que nos gustaría que se sumara al PP" pero añade que Rajoy no es la persona adecuada para liderar los cambios necesarios. Insiste en que "los nombres no son importantes" pero el presidente del Gobierno en funciones no tiene la actitud llevarlos a cabo.

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha asegurado que el día de la investidura fue "muy especial" para los diputados que se estrenaban en la que fue su primera actividad parlamentaria, y lo califica de "apasionante".

Preguntado sobre el discurso del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en el que llamó a la sublevación a Mariano Rajoy, a quien le instigó a retirarse, Gutiérrez afirma que Rivera lo hizo bien, sin entrar en descalificaciones ni gritos y añade que se "vio a un dirigente político que confundió el Congreso con un plató de televisión", en alusión a Pablo Iglesias.

Gutiérrez explica que en su opinión lo importante no es que Rajoy abandone el liderazgo de su partido para que el PP haga un pacto con Ciudadanos, sino que "los ciudadanos nos están reclamando hacer cambios y reformas" y añade que "los nombres no son importantes".

Insiste en que "el nombre da igual", en alusión a Rajoy, y añade que lo que importan son las "actitudes". Por ello señala que Rajoy "no es capaz de hacer estos cambios" y que "no es capaz de limpiar la corrupción en el país", por ello insiste "tenemos un programa al que nos gustaría que se sumara el PP", pero no con el actual presidente del Gobierno en funciones.

Sobre el discurso que ofreció Pablo Iglesias en el debate de investidura, en el que llamó a Ciudadanos "naranja mecánica", Gutiérrez dice que no lo interpreta como una apelación a la famosa película de Kubrick, sino como una referencia a la selección holandesa que quedó subcampeona del mundo en dos mundiales, por ello dice que "nos llena de orgullo" este calificativo, porque supone que "somos un equipo".

Gutiérrez señala que Podemos "no sabe hacer otra cosa que no sea estar en campaña" y dice que no le extraña esta actitud de quien ha pedido la vicepresidencia y los ministerios en vez de preocuparse por otros asuntos.