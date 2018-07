El Govern defiende la moción del 9N y confía en que no afecte al diálogo con Sánchez

En rueda de prensa este viernes tras la reunión que han mantenido el presidente del Govern, Quim Torra, y el líder de IU, Alberto Garzón, ha considerado que la moción no presenta problemas legales y que lo único que hace es reiterar que JxCat, ERC y la CUP quieren "conseguir la independencia".

"La moción lo que dice es que nuestro objetivo político es la independencia. No debería sorprender a nadie", ha zanjado Artadi, que ha recordado que los tres partidos se presentaron a las elecciones del 21 de diciembre con la independencia en el programa electoral.

Ha confiado en que su aprobación no tenga ninguna consecuencia en la reunión que Torra mantendrá el lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también en que el Ejecutivo central no la impugnará, ya que "sería una constatación de que no hay mucha diferencia entre el Gobierno actual y el anterior".

"Si esto perjudica a la reunión es la constatación de que no se entiende lo que está pasando", ha continuado la portavoz, que ha recordado que el Parlament aprobó otra moción en el mismo pleno favorable al diálogo con el Estado --una iniciativa del PSC pactada con JxCat, ERC y los comuns.

En este segunda moción la Cámara instó al Govern a negociar con el Estado, y Artadi ha asegurado que las dos mociones no son contradictorias: "Cuanta más gente haya buscando consensos, más fácil será encontrar vías política para una solución".

Artadi ha celebrado que de cara a la reunión del lunes "hay acuerdo en que se puede hablar de todo y no hay un veto a ninguno de los temas" que ha propuesto la Generalitat, tampoco la autodeterminación, y ha considerado que esto ya es un avance respecto al anterior Gobierno central.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho este jueves que ve difícil que haya acuerdos en la reunión si la Generalitat la centra en la independencia, y Artadi ha replicado: "No sé si Iceta es el portavoz de Pedro Sánchez. No hay ninguna limitación de lo que se puede hablar y de lo que no".

El Govern insiste en que planteará un referéndum de independencia acordado con el Gobierno central, y Artadi ha recordado que el PSC defendía este referéndum en su programa electoral de las elecciones catalanas de 2012, pero luego cambió de opinión.

Artadi no ha querido fijar expectativas sobre los resultados de la reunión pero ha deseado que se abran "los caminos políticos para superar la actual situación de bloqueo" y que haya futuras reuniones, como por ejemplo otra Torra-Sánchez en septiembre en el Palau de la Generalitat.