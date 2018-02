El Gobierno pide a la UEFA a través del CSD que se actúe para atajar a los violentos

Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, dio el pésame en nombre del Gobierno a la familia, amigos y miembros de la policía autónoma vasca por la muerte anoche en Bilbao del agente Inocencio Alonso en los altercados entre ultras del Spartak de Moscú y Athletic y aseguró que hay que "expulsar a esos bárbaros para siempre".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo comenzó refiriéndose al sentir del Gobierno por el fallecimiento del ertzaina.

"Quiero comenzar trasladando en nombre del Gobierno su más sentido pésame a familia y amigos del ertzaina Inocencio Alonso, fallecido durante los disturbios acaecidos junto al estadio San Mamés, un pésame que el Gobierno quiere hacer extensivo a todos los servidores públicos que, como el agente fallecido, trabajan en el cuerpo de la policía autónoma vasca. Su dolor es el nuestro", dijo.

Además, el ministro condenó "enérgicamente unos disturbios que rechazan todos los españoles, especialmente el mundo del fútbol".

"Los valores del deporte están en las antípodas de quienes los manchan con el recurso a la violencia. Entre todos, tenemos que expulsar a esos bárbaros para siempre", concluyó.

Los incidentes se produjeron junto al estadio de San Mamés, donde se enfrentaron el Athletic y el Spartak de Moscú en partido de Europa Liga. Los enfrentamientos entre ultras de ambos equipos terminaron con la vida del agente, de 51 años, fallecido durante la batalla campal.

Méndez de Vigo, con posterioridad, apuntó la preocupación del Gobierno ante "este tipo de actuaciones": "El fútbol es un espectáculo muy apreciado, muy querido, los equipos españoles o la selección son elementos de la marca España".

"Cuando uno viaja fuera de España de lo que le hablan es de los jugadores, nuestro jugadores son ídolos en todas partes. Vas a países muy lejanos y te encuentras jóvenes con camisetas de nuestros clubes o con el nombre de los jugadores. Es elemento marca España y también un deporte", añadió.

El ministro, asimismo, incidió en que "lo que hay que hacer es seguir buscando manera de que estas personas que son violentas sean atajadas".

"Recuerdo que después de lo acontecido en el estadio Heysel (29 mayo 1985, en la final de la Copa de Europa), el Consejo de Europa elaboró un convenio para separar las aficiones, fue parte de lo que causó la tragedia. Se han hecho muchas cosas, es necesario seguir tomando medidas", aseveró.

Méndez de Vigo, asimismo, comentó haber hablado de lo acontecido con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, para que le exprese a la UEFA la preocupación del Gobierno español.

"El CSD se va a dirigir hoy a la UEFA para ver qué medidas se van a tomar. Muchos de estos hinchas, que han venido sin entradas, que han causado disturbios, son de un equipo ruso; y teniendo en cuenta que el mundial es en Rusia, nos preocupa que estos incidentes puedan reproducirse ahí.... hay que tomar medidas, estar ojo avizor y es responsabilidad que tiene la UEFA", explicó.

El ministro puntualizó que lo que se ha hecho "es poner en conocimiento de la UEFA esta situación y decirle que esto no puede seguir así, que hay que tomar medidas". "Insisto, los hinchas del equipo visitante eran del mismo país que organiza el mundial. Creo que hay que tomar medidas porque si no hay mucha gente que a lo mejor se asusta y no va al Mundial. Sería una lástima, pues estos acontecimientos son para disfrutara", añadió.