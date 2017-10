El Gobierno participará "activamente" en la comisión sobre el modelo autonómico

Sáenz de Santamaría ha garantizado el interés por la comisión durante la sesión de control del Congreso en respuesta a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien le ha preguntado por la posición del Gobierno ante la posibilidad de emprender un diálogo sobre los cambios pendientes en la organización territorial del Estado.

Tras reiterar que siempre han estado dispuestos al diálogo, la vicepresidenta ha recalcado que, con independencia de la posición de cada uno, es en el Congreso donde se deben decidir los grandes asuntos que afectan al país. "Aquí es donde reside realmente el diálogo", ha afirmado Sáenz de Santamaría, que ha asegurado también que el Gobierno coincide con el PSOE en la defensa del Estado democrático de derecho y la Constitución.

Ha incidido en que el diálogo debe venir precedido por la vuelta a la legalidad y las reglas de juego que permitan a todos dialogar en condiciones de igualdad en el Congreso. Y ha advertido de que la comisión impulsada por el PSOE acertará si se tienen en cuenta premisas como el respeto a la igualdad de los españoles o que la financiación autonómica es también la financiación del Estado de bienestar y de los servicios de todos. "Acertaremos si trabajamos no para un modelo a 17, sino para un modelo de convivencia para 47 millones de españoles", ha dicho.

En su opinión, debe ser un refuerzo del marco que comparten todos los españoles y debe primar la coordinación, la colaboración y la lealtad constitucional. Ha apelado así a la unidad y a "desterrar la unilateralidad y la imposición" y ha recalcado que cada uno debe gestionar sus competencias pensando también en si perjudica o beneficia a otros y que "siempre debe prevaler el interés de todos los españoles frente al egoísmo político de algunos".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE ha aprovechado la ocasión para pedir a todos los grupos, especialmente a los más próximos al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que hablen con él y le pidan que retorne al orden constitucional y estatutario y convoque elecciones, lo que permitiría paralizar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Según Lastra, desde que una parte del Parlamento catalán decidió derogar la Constitución y el Estatuto y sustituir el autogobierno por el "caos" generando una "crisis sin precedentes", el "bloque secesionista" no ha dejado de apelar al diálogo.

Pero les ha acusado de proponer un diálogo dirigido a la independencia, no sincero y que pretende excluir al conjunto de la sociedad española de una decisión que afecta a todos, y ha recalcado que la comisión, cuyos trabajos comenzarán próximamente, es el marco idóneo para hablar de forma leal, generosa y no excluyente sobre el modelo territorial. "La Constitución no se incumple, se reforma como decida la mayoría y no como a algunos les gustaría", ha advertido Lastra, quien ha recalcado que esa es la base del Estado democrático.