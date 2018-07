El Gobierno estudia modificar la ley para retirar los títulos nobiliarios

La titular de Justicia ha explicado a las puertas del Tribunal Supremo que la concesión del titulo se ha cursado como herencia tras el fallecimiento de Carmen Franco Polo en diciembre de 2017 --única hija del dictador--.

Ha continuado diciendo que se ha seguido el trámite establecido, pues la Real Carta de Sucesión, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto del 27 de mayo de 1912, venía firmado por el exministro Rafael Catalá el pasado 31 de mayo.

Ante esto, "la intención" del Gobierno de Pedro Sánchez es "estudiar" si se puede hacer una "modificación del Real Decreto que no prevé la retirada de los títulos nobiliarios previo análisis de la Ley de Memoria Histórica", ha aclarado Delgado.

"Habría que hacer una modificación del Real Decreto que no prevé la retirada de los títulos nobiliarios. Hacer esa modificación previo análisis de la ley de Memoria Histórica, considerar si esto forma parte y está amparado por la ley. Hay que hacer un estudio y, en su caso, la modificación del decreto porque si no no se puede retirar el título. La intención del Gobierno es estudiarlo porque todo lo que se refiere a Memoria Histórica se va a estudiar", ha dicho la ministra.

Por otro lado, Delgado también ha sido preguntada por las pancartas que han aparecido contra la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, aunque no ha querido "opinar". Aún así, ha destacado que "hay una decisión parlamentaria previamente tomada" y, por lo tanto, hay que "ajustarse a un procedimiento".