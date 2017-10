El Gobierno no considera válida la respuesta de Puigdemont

El Gobierno no considera válida, por falta de claridad, la respuesta por carta que el president Carles Puigdemont ha dado a su pregunta de si declaró la independencia el pasado martes, según ha explicado el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, esta mañana.

En declaraciones durante la celebración de un acto de ministros iberoamericanos de Justicia, Catalá ha recordado que, además de preguntarle si había declarado la independencia, el presidente Mariano Rajoy le dio un segundo plazo, hasta el jueves, para que explicase las medidas que va a adoptar para recuperar el cumplimiento de sus obligaciones

"Es un poco pronto. El presidente del Gobierno requirió al president Puigdemont para que confirmase si se había producido una declaración de independencia y para que explicase las medidas que iba a adoptar para retomar el cumplimiento constitucional y de sus obligaciones", ha dicho Catalá.

"La carta que hemos conocido hace unos minutos parece que no va en esa dirección y por tanto no responde a lo que se le ha solicitado", ha añadido, antes de señalar: "La pregunta era clara y parece que la respuesta no lo es tanto". Por tanto, el primer plazo, dado hasta esta mañana, ya se ha cumplido de manera insatisfactoria, según se deduce de sus palabras. Sin embargo, y en cuanto a la segunda cuestión que le transmitió el ejecutivo central a la Generalitat, que "se refiere a las medidas que va a adoptar para el cumplimiento de sus obligaciones", se le daba, ha recordado, un segundo plazo para la repuesta, hasta el próximo jueves.

Ante la insistencia de los periodistas, ha vuelto a recordar: "El requerimiento del Gobierno fijaba dos plazos", uno que ya se ha cumplido y otro "para el jueves en función de la primera respuesta" si, como ha sucedido, "no fuera suficientemente clara sobre que no se había producido una declaración de independencia".

"Estamos pendientes de todos modos del análisis y de las decisiones que se puedan adoptar" teniendo en cuenta este "segundo plazo para que explicase las medidas a adoptar hacia recobrar el cumplimiento de sus obligaciones", ha añadido."Vamos a estudiarlo y tendrán la respuesta del Gobierno en las próximas horas", ha explicado.

Catalá ha hecho estas declaraciones antes de inaugurar el acto conmemorativo del 25 Aniversario del Tratado de Madrid, organizado por la Conferencia del Consejo de Ministros de Justicia de los Países Latinoamericanos. Hoy a las 10 horas vencía el plazo que le dio el Gobierno central a Puigdemont para que respondiera a su requerimiento sobre si el pasado día 10 declaró la independencia en su comparecencia en el Parlament.

El presidente de la Generalitat, Carles Pugdemont, ha respondido hoy por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiéndole un margen de "dos meses" para dialogar y proponiendo concretar "lo antes posible" una reunión para explorar acuerdos, sin aclarar si ha declarado la independencia de Cataluña.