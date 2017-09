'Welcome to the catalan republic"

El Girona envuelve 'Montilivi' con una pancarta proreferéndum antes del derbi

Una gran pancarta con el mensaje 'Welcome to the catalan republic' ha aparecido este sábado en el exterior de la grada lateral del estadio de Montilivi, con motivo del derbi catalán que enfrenta al conjunto local con el Fútbol Club Barcelona.

Ondacero.es | Madrid | Actualizado el 23/09/2017 a las 19:50 horas