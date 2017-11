Garzón rechaza las elecciones como un plebiscito sobre la independencia y aspira a un gobierno de izquierdas

En rueda de prensa, Garzón ha explicado que la finalidad de su marca en Cataluña, EUiA, es participar en la coalición que pueda formar Podem con Catalunya en Comú y que tendría a Xavier Domènech como candidato.

A su juicio, en estas elecciones "puede pasar casi cualquier cosa", pero es importante que la coalición deje claro su proyecto político en contra de la declaración de independencia y también opuesto a "la represión" y la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Según ha constatado, hay varios partidos que intentan plantear las elecciones del 21-D como un plebiscito, pero él cree que es una oportunidad para articular un "eje social" y plantear "una Cataluña dentro de una España plural, diversa y con más autogobierno que pueda cristalizar en un gobierno de izquierdas".

"Estamos preparando el terreno para que no se pueda hablar de bloque independentista o no independentista sino de cuestiones sociales", ha explicado antes de insistir en la necesidad de un gobierno de izquierdas en el que participe su coalición electoral. En cuanto a la dimisión de Albano Dante Fachin como líder de Podem en Cataluña, Garzón ha dicho tener "mucha estima y buen trato personal" con él y no ha querido ahondar en una "cuestión interna" del partido morado.

Sin embargo, sí que ha dicho que no cree que la dimisión afecte a las aspiraciones electorales de la comisión y ha explicado que en los próximos meses se abre un proceso de "clarificación" de su postura: ni independencia ni medidas represivas. En cuanto a la situación judicial del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica, ha reconocido su "sorpresa" por la "asimetría" entre su postura y la del Tribunal Supremo con la de la Audiencia Nacional.

"Algo no ha funcionado bien en la justicia", ha apuntado respecto a la "enorme asimetría" entre los diferentes órganos judiciales. "La justicia belga deja a Puigdemont en libertad, el Tribunal Supremo da a los investigados una semana de prórroga y mientras la Audiencia Nacional actúa como punta de lanza de la parte más reaccionaria de nuestro país", ha lamentado.