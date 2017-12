Garzón niega ser más constitucionalista que Iglesias porque también defiende la "reforma total" de la Carta Magna

"No creo ni siquiera que la etiqueta que se pueda atribuir a mi posición política, que es la de IU, sea la de constitucionalista", ha señalado en una entrevista en La Cafetera recogida por Europa Press, preguntado si su visión del conflicto catalán es más "constitucionalista" que la del líder de Podemos. Tras rechazarlo, ha recalcado que su formación reclama una reforma constitucional porque la Carta Magna "está agotada".

"No se nos puede poner en el mismo equipo de partidos como PP, Ciudadanos, e incluso el PSC, que no comparten ese diagnóstico", ha aseverado, reiterando que la Carta Magna "ha sido rebasada por la realidad social". "Nuestra posición sobre la Constitución es totalmente diferente a la del bando constitucionalista", ha recalcado.

Garzón ha defendido una "España unida en la diversidad" frente a la "homogénea y centralista" que ha respaldado "las derechas a lo largo de la historia". "Somos una España plurinacional, donde existen determinados sentimientos nacionales respetables", ha remarcado.

Desde IU, ha explicado Garzón, creen en la importancia de "priorizar" en Cataluña la agenda social frente a las pretensiones de independencia. Por ello, ha pedido a ERC y al PSOE que "estén a la altura" y tengan "otro tipo de prioridades" aunque "no se quieran sentar" a hablar con el resto de fuerzas de la izquierda. "No se trata de siglas, sino de programa", ha dicho Garzón, insistiendo en que la cuestión no son "las siglas" ni "con quién sentarse a dialogar sino "qué se quiere hacer y quién está dispuesto a hacerlo".

Por otro lado, ve "bien" el futuro de su partido y ha achacado los problemas de financiación de IU a "gestiones anteriores", concretamente de la época de Julio Anguita: "Se hicieron una serie de inversiones financieras que han dificultado todo tipo de gestión posterior en IU", ha afirmado, para después añadir que IU aplica una "política de austeridad" por las deudas que debe pagar.