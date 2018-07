Garzón insta a Sánchez a buscar un acuerdo de izquierdas que sí sume, pero sin Ciudadanos

"Por ahí nos encontrará", ha asegurado Garzón en su discurso durante la sesión de investidura, pero mientras mantenga ese pacto con el partido de Albert Rivera tendrá "el no más rotundo" de IU.

Está convencido de que hay "mimbres" para intentar forjar un acuerdo de izquierdas y cree que para lograrlo el camino más fácil es recuperar la mesa "a cuatro" (PSOE, Podemos, Compromís e IU), que promovió el propio Garzón y que se rompió la semana pasada tras firmarse el acuerdo de gobierno entre PSOE y C's.

Alberto Garzón, que al margen de esa mesa cuatripartita había llegado a una serie de compromisos con los socialistas en una negociación bilateral, ha echado en cara a Sánchez que no se haya "atrevido" a impulsar esa otra opción, recalcando que no es posible que un mismo acuerdo pueda contentar a la derecha y a la izquierda.

Ha insistido en que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, "ha sonreído" al pacto PSOE-C's porque es la continuación de la estrategia que desde los noventa han desarrollado "Solbes, Rato, Montoro y Salgado".

Prueba evidente, según Garzón, de que el pacto supone un "hilo de continuidad" con el PP es el hecho de que Albert Rivera intenta embarcar a los populares.

Para Garzón, el nuevo escenario político que dejó el 20D es una "oportunidad" para cambiar las cosas, reprochando a Sánchez que plantee un falso dilema: "O Rajoy o Rivera. Eso es falso y sabe que hay otras opciones".

UPN votará "no"

El portavoz de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso, Iñigo Jesús Alli, ha dicho hoy que su formación no puede votar a favor de la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, porque el acuerdo del PSOE con Ciudadanos se aleja del autogobierno de Navarra y de su régimen foral diferenciado.

En su intervención en el debate de investidura, ha justificado el voto en contra de UPN, con dos diputados, al subrayar que el acuerdo alcanzado entre Sánchez y Rivera es "de intenciones" y está "cargado de contradicciones".

Foro Asturias rechaza investir a Sánchez

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha dicho hoy que iba a rechazar la investidura del candidato Pedro Sánchez "para no volver a las andadas" del anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, como la caída del crecimiento económico o la destrucción de empleo.

En su intervención en el debate de investidura, Martínez Oblanca ha considerado una "cortesía" saludar a Sánchez, pero no felicitarle, ya que, entre otras razones, no acude "como vencedor" de las elecciones; no cuenta con mayoría suficiente y no puede ofrecer mejoras para Asturias.

Bildu votará "no" mientras Sánchez niegue el derecho a decidir

La diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha advertido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que no cuente con su voto sin el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco, el fin de las medidas de excepción en la política penitenciaria y la restitución de los derechos sociales.

Esas son las tres condiciones que durante el debate de investidura ha marcado la representante de EH Bildu como "imprescindibles" para que cualquier cambio "sea real".

Nueva Canarias reafirma su apoyo

El diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, ha reafirmado su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, porque "cualquier esfuerzo es poco" para formar un gobierno alternativo al del PP y porque "la auténtica línea roja" es no repetir las elecciones.

Quevedo, cuyo partido concurrió a las elecciones del 20 de diciembre en coalición con el PSOE, ha aplaudido en el debate de investidura "el valor que ha demostrado" Sánchez para "asumir un reto difícil" con un pacto que, a su juicio, ofrece una "propuesta inicial" a "las fuerzas que quieren trabajar por el cambio".