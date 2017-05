García Tejerina, sobre el 'caso Lezo': "Si hoy lo conocemos es por el propio Partido Popular"

La ministra de Agricultura ha recordado que Ignacio González quiso seguir siendo presidente de la Comunidad de Madrid, y fue el partido quien no le dejó: "Si hoy conocemos lo que conocemos es por el propio Partido Popular". Asimismo, ha indicado que "quien denunció a la Fiscalía esta operación fue Cristina Cifuentes".

Caso Pujol-Ferrusola

Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha valorado la trama de los Pujol después de que este lunes la UDEF cifrara en 69 millones el "beneficio no justificado" de la familia Pujol-Ferrusola en sus cuentas de Andorra.

Tejerina ha dicho que "antes o después, las cosas se terminan sabiendo". "Cuando los tribunales actúen, si llega a haber condena, esta gente tiene que estar apartada y no llevándose un dinero que no les corresponde", ha añadido.

Corrupción

La ministra ha explicado que ahora se están viendo muchos casos de corrupción, pero incide en que "hay que reflexionar en el motivo de por qué ahora hay más corrupción (de casos de hace años)". "El Gobierno adoptó más de 70 medidas para luchar contra la corrupción, y hay más medios que nunca en Anticorrupción", recuerda.

Asimismo, indica que en el Gobierno han puesto de su parte para combatir la corrupción: "Confiemos en la justicia y en que el dinero público vuelva a donde no debió de haber salido".

Tejerina señala que, "desgraciadamente, no hay un solo partido que no tenga gente que no desearía haber tenido. Nuestro deseo es acabar con la corrupción y creemos que todos debemos combatirla, de ahí que queramos un gran pacto contra ella".

"Sería muy bueno que la corrupción no fuera para hacer política, sino para acabar con algo que la sociedad detesta", añade, y recuerda que Ignacio González quiso seguir siendo presidente de la Comunidad de Madrid, y fue el partido quien no le dejó. "Si hoy conocemos lo que conocemos es por el propio Partido Popular. Quien denunció a la Fiscalía esta operación fue Cristina Cifuentes", ha manifestado.

Elecciones en Francia

La ministra ha deseado que Emmanuel Macron "tenga un gran futuro". "Lo que pase de positivo en Francia será positivo en la UE. Tener un gobierno francés que apuesta por más Europa es bueno para nosotros", ha añadido.

Presupuestos Generales del Estado

Sobre los PGE ha afirmado que las que salen beneficiadas son las políticas sociales. "En Agricultura hay un recorte, pero es política del gobierno, que decidió hacer una política económica que nos permita cumplir con Europa".

"Lo prioritario para el Gobierno es que en el año 2020 el paro esté en el 11%. Es un objetivo irrenunciable. Hay gente que merece aún su oportunidad", ha señalado.

Guerra interna en el PSOE

Sobre las primarias en el PSOE ha indicado que no se debe entrar en cuestiones internas de los demás partidos, aunque ha apostado por "la moderación, que es lo que hace avanzar un país". "La estabilidad y unidad de España es fundamental, es bueno para España defender la cohesión".