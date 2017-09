García Albiol: "El Govern apunta y los radicales de la CUP y Arran disparan"

El líder del PPC, Xavier García Albiol , ha dado apoyo a los concejales populares en el Ayuntamiento de Lleida después de que aparecieran carteles de Arran, colectivo ligado a la CUP, señalándolos por no participar en el referéndum del 1-O y ha dicho: "El Govern apunta y los radicales de la CUP y Arran disparan".

Albiol, en declaraciones a los periodistas en Lleida, ha culpado así al presidente catalán, Carles Puigdemont, de que colectivos radicales presionen a los dirigentes y alcaldes del PPC, Ciudadanos y PSC que "defienden la legalidad" porque son contrarios al 1-O. El dirigente popular ha lamentado que "los independentistas señalen y crean que los que no piensan como ellos estamos fuera del circuito".

En este sentido, Albiol ha añadido que "estigmatizar a los que no tienen tus mismas ideas forma parte de Estados autoritarios". Asimismo, García Albiol ha afirmado que "no nos sorprenden este tipo de acciones porque sabemos que forman parte del ADN de estas agrupaciones". No obstante, Albiol ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos que "se sienten tan catalanes como españoles y que quieren vivir en paz".

Ha anunciado asimismo que "desde el PP seguiremos con la cabeza bien alta, ya que ni señalamos ni insultamos a los que piensan diferente a nosotros". En relación a las declaraciones de los alcaldes que sí apoyan el referéndum ante las diferentes sedes de la Fiscalía por su colaboración del 1-O, Albiol ha dicho que "no nos gusta esta imagen, pero es una forma de demostrar que nadie está por encima de la ley". "Si un ciudadano incumple la ley, tendría que verse las caras con un tribunal. Los alcaldes, entonces, también", ha sentenciado.

Finalmente, Albiol ha desvinculado del PPC la aparición de carteles de su partido incitando a votar en contra del referéndum. "Esta acción evidencia que el independentismo está tan desesperado, que tiene que inventarse hasta carteles", ha concluido Albiol