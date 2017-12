Gallardón y dos de sus 'hombres fuertes' explican la compra de Inassa por el Canal en la comisión de investigación

El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón comparecerá este viernes en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política para responder por la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001, entre otras cuestiones.

El primero en comparecer a las 9 horas será Francisco Olmos Fernández-Cornugedo, exgerente de AGBAR en Colombia, y posteriormente alto directivo de Inassa, petición hecha por el Grupo Parlamentario Populoar.

Luego acudirá el exdelegado del Ayuntamiento de Madrid Pedro Calvo, citado por haber sido gerente del Canal de Isabel II. Por su parte, Juan Bravo es desde 2016 presidente de Adif pero antes ha desarrollado numerosos cargos en la Administración como consejero de Hacienda de la Comunidad y delegado de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento, ambos cargos en la época de Gallardón, o consejero delegado de Metro después. Ha sido citado por estar haber formado parte del Consejo de Gobierno cuando se produjo por parte del Canal la compra de la filial colombiana Inassa.

Por su parte, el último turno será el de Gallardón en torno a las 13.30 horas. Los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos solicitaron la comparecencia del expresidente de la Comunidad de Madrid para que explicara la compra de Inassa por parte del Canal al considerar que esta operación fue el principio "de la trama americana".

Las formaciones de la oposición han señalado las dudas sobre la situación financiera y el "quebranto patrimonial" que supuso la operación, con informes "contradictorios" que encargaron diferentes gobiernos del PP en la región, como el de Ignacio González en 2009 contra Gallardón (sobre dicha compra).

Por ello, ven necesario las explicaciones sobre las decisiones estratégicas que avalaron la compra de esta sociedad que, a su juicio, han sido perjudicial para los intereses de los madrileños. La Audiencia Nacional investiga en el marco de la operación Lezo presuntos delitos relacionados con la actividad del Canal de Isabel II en Latinoamérica, como es el caso de la compra de la empresa brasileña Emissao.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González fue detenido en el marco de este caso y en noviembre abandonó la cárcel tras ingresar en prisión provisional el 21 de abril al abonar una fianza de 400.000 euros.

Sobre la compra de Inassa ya compareció el 1 de diciembre el que fuera director gerente del Canal de Isabel II en 2001 y actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda. En esa sesión, Canalda acudió con unas actas sobre la compra de la empresa colombiana que no tienen los diputados pese a haberlas reclamado a la Comunidad insistentemente.

"No hay nada que ocultar. No entiendo por qué no las tienen", comentó en varias ocasiones durante la sesión. No obstante, cuando se las pidió el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la comisión, Cesar Zafra, Canalda ha señaló que no se las puede entregar. El Gobierno regional ha detallado en varias ocasiones que dará esas actas de aquella época a la oposición si el juez del caso Lezo lo autoriza.

Canalda comentó entonces que no albergaba "la más mínima sospecha" sobre la operación de compra y que pidió explicaciones cuando supo que la compra se realizaría a través de una empresa ubicada en Panamá.

Por su parte, Gallardón ya defendió en noviembre, en una entrevista con 'El Mundo', que no cobró comisiones del Canal de Isabel II y que tampoco existió nunca "un pacto de silencio" con el expresidente regional Ignacio González.